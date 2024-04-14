أكمل المباراة وأنفه مكسور.. تشيزني يجري عملية جراحية ناجحة

الأحد، 14 أبريل 2024 - 16:10

كتب : FilGoal

تشيزني - يوفنتوس

أجرى فوتشينك تشيزني حارس يوفنتوس عملية جراحية ناجحة بعد تعرضه لكسر في أنفه خلال مباراة فريقه.

وتعادل يوفنتوس مع تورينو في دربي ديلا مولي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتدخل آدم ماسينا لاعب تورينو على الحارس البولندي في كرة هوائية إذ كان يريد ضرب الكرة لكن تشيزني ألحقها أولا ليتم الارتطام.

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ولم يكشف يوفنتوس المدة التي سيغيب عنها الحارس البالغ من العمر 33 عاما عن الملاعب.

وأوضح بيان السيدة العجوز أن سيتم تقييم حالة تشيزني يوما بعد يوم ولا توجد مدة غياب محددة حتى الآن.

وبالرغم من إصابة تشيزني خلال المباراة إلا أنه أكمل اللقاء ثم رحل إلى المستشفى لإجراء العملية الجراحية ومن المقرر أن يرحل منه خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد حسب البيان.

وبهذا التعادل وصل يوفنتوس للنقطة 63 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وارتقى تورينو للنقطة 45 في المركز التاسع.

يوفنتوس فويتشيك تشيزني
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