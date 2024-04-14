صديق الأمس يضرب ولا يبالي.. شديرة يسقط نابولي في فخ التعادل مع فروزينوني

سقط نابولي في فخ التعادل ضد منافسه فروزينوني بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ماتيو بوليتانو وفيكتور أوسيمين ثنائية نابولي، بينما أحرز المغربي وليد شديرة الهدفين لفروزينوني.

ويلعب شديرة مع فروزينوني على سبيل الإعارة من نابولي، ولم يحصل على فرصته مع الفريق الجنوبي إذ تم التعاقد معه في الصيف الماضي من باري ثم رحل معارا بشكل مباشر إلى فروزينوني.

وتمكن بوليتانو من افتتاح أهداف المباراة في الدقيقة 16 بعد تسديدة مقوسة رائعة سكنت الشباك.

وأنقذ أليكس ميريت حارس مرمى نابولي فريقه بعد تصديه لركلة جزاء من ماتياس سولي في الدقيقة 30.

وضرب شديرة نابولي في الدقيقة 50 بعد خطأ من ميريت في بناء الهجمة لتقطع منه الكرة وتصل إلى شديرة الذي سدد بشكل مباشر في المرمى مسجلا التعادل واحتفل بهدفه على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل نابولي.

وتقدم أوسيمين لنابولي في الدقيقة 63 بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات من صناعة خفيشا كفاراتسخيليا.

وعاد شديرة ليسجل التعادل من رأسية قوية في الدقيقة 73 ليخطف التعادل لفريقه.

وبهذا التعادل وصل نابولي للنقطة 49 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وارتقى فروزينوني للنقطة 27 في المركز الـ18 الذي يعتبر أخر الهابطين لدوري الدرجة الثانية.