التشكيل – الشامي في هجوم المصري.. وتغييران في سيراميكا كليوباترا

الأحد، 14 أبريل 2024 - 15:23

كتب : FilGoal

كريم العراقي ومحمد شكري - المصري ضد سيراميكا

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة التي تجمعهما من الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويغيب حسين السيد بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية ضد مودرن فيوتشر ويعوضه عمرو موسى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد عيد – باهر المحمدي – عمرو موسى – عمرو السعداوي

خط الوسط: سمير فكري – محمود حمادة – معتز الزدام

خط الهجوم: غيلاس قناوي – محمد الشامي – ميدو جابر

وعلى الجانب الآخر أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه.

ويوجد تغييرين في تشكيل سيراميكا كليوباترا عن مباراة زد الماضية وهو تواجد عبد الرحمن بودي وسعد سمير بدلا من أحمد هاني وأحمد رمضان في خط الدفاع.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - سعد سمير - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي الجابري - خالد صبحي - يوسف بعرور - فيفور أكيم - إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القرموطي - أحمد بلحاج - مروان عثمان

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة.

ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

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