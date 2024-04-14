خبر في الجول - للمطالبة بمستحقاته المالية.. باتشيكو يتقدم بشكوى ضد بيراميدز

الأحد، 14 أبريل 2024 - 15:16

كتب : حامد وجدي

جايمي باتشيكو - المدير الفني فريق بيراميدز

تقدم جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق بيراميدز بشكوى رسمية ضد ناديه السابق من أجل مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان بيراميدز قد أقال باتشيكو في فبراير الماضي بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وعلم FilGoal.com أن باتشيكو قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

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ويمتلك المدرب البرتغالي شرطا جزائيا بقيمة شهرين من راتبه عند إقالته.

وودع بيراميدز كأس الرابطة على يد المصري بالخسارة 3-1 في ربع النهائي.

كما احتل بيراميدز المركز الثالث في كأس السوبر المصري المكون من 4 فرق للمرة الأولى في الإمارات، بسبب الخسارة أمام مودرن فيوتشر في نصف النهائي.

وتولى باتشيكو قيادة بيراميدز في يناير 2023، لتنتهي الرحلة بعد قرابة 13 شهرا.

وقاد باتشيكو فريق بيراميدز في 58 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز 31 مرة مقابل 13 خسارة و14 تعادل.

وكانت آخر مباريات باتشيكو مع بيراميدز هي الخسارة أمام المصري في ربع نهائي كأس الرابطة.

ويحتل بيراميدز حاليا صدارة الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 14 مباراة خاضهم الفريق.

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