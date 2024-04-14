خطوة نحو الهروب من الهبوط.. مصطفى محمد يشارك في فوز قاتل لنانت على لو هافر

حقق نانت فوزا هاما على لو هافر بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 29 من الدوري الفرنسي.

المباراة شهدت مشاركة مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت من بدايتها.

الفوز رفع رصيد نانت للنقطة 31 في المركز 14 بفارق 5 نقاط عن لوريان صاحب المركز 16 المؤدي للمشاركة في ملحق الهبوط، بينما توقف صيد لو هافر عند النقطة 28 في المركز 15.

الشوط الأول لم يشهد أي خطورة من كلا الفريقين مع وجود سيطرة متبادلة.

مصطفى محمد حاول تسجيل هدف التقدم لقريقه في أكثر من مناسبة ولكن بدون وجود فرص حقيقية خطيرة.

وشهدت الدقيقة 66 خروج مصطفى محمد ودخول بييني أداما تراوري بدلا منه.

وفي الدقيقة الـ 93 سجل عبد القادر بامبا هدف نانت الوحيد في المباراة بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

المباراة كانت المشاركة 25 لمصطفى محمد منذ بداية الموسم الحالي وتمكن حتى الآن من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف وحيد.

وسيلعب نانت مباراته المقبة ضد رين يوم 20 إبريل المقبل.