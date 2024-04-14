خطوة نحو الهروب من الهبوط.. مصطفى محمد يشارك في فوز قاتل لنانت على لو هافر

الأحد، 14 أبريل 2024 - 15:06

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - باريس سان جيرمان

حقق نانت فوزا هاما على لو هافر بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 29 من الدوري الفرنسي.

المباراة شهدت مشاركة مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت من بدايتها.

الفوز رفع رصيد نانت للنقطة 31 في المركز 14 بفارق 5 نقاط عن لوريان صاحب المركز 16 المؤدي للمشاركة في ملحق الهبوط، بينما توقف صيد لو هافر عند النقطة 28 في المركز 15.

أخبار متعلقة:
سكاي: هذه حقيقة طلب جولير الرحيل من ريال مدريد سكاي: الكشف عن قدرة كومان من اللحاق بـ يورو 2024 بيان من مايوركا بشأن واقعة العنصرية خلال مواجهة ريال مدريد

الشوط الأول لم يشهد أي خطورة من كلا الفريقين مع وجود سيطرة متبادلة.

مصطفى محمد حاول تسجيل هدف التقدم لقريقه في أكثر من مناسبة ولكن بدون وجود فرص حقيقية خطيرة.

وشهدت الدقيقة 66 خروج مصطفى محمد ودخول بييني أداما تراوري بدلا منه.

وفي الدقيقة الـ 93 سجل عبد القادر بامبا هدف نانت الوحيد في المباراة بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

المباراة كانت المشاركة 25 لمصطفى محمد منذ بداية الموسم الحالي وتمكن حتى الآن من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف وحيد.

وسيلعب نانت مباراته المقبة ضد رين يوم 20 إبريل المقبل.

مصطفى محمد نانت
نرشح لكم
صديق الأمس يضرب ولا يبالي.. شديرة يسقط نابولي في فخ التعادل مع فروزينوني استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(1) كريستال بالاس.. نهاية الشوط الأول سكاي: الكشف عن قدرة كومان من اللحاق بـ يورو 2024 تشكيل ليفربول - عودة أليسون.. وصلاح أساسي أمام كريستال بالاس بالرغم من نتائج فريقه السيئة.. لا جازيتا: أونانا يحضر مباراة إنتر ضد كالياري رابيو: هذا موقفي من تجديد عقدي مع يوفنتوس بعد قلة مشاركاته.. أوباميكانو يتحدث عن مستقبله مع بايرن انتهت الدوري الفرنسي - لو هافر (0)-(1) نانت
أخر الأخبار
مباشر الدوري - سيراميكا كليوباترا ضد المصري 7 دقيقة | الدوري المصري
صديق الأمس يضرب ولا يبالي.. شديرة يسقط نابولي في فخ التعادل مع فروزينوني 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل – الشامي في هجوم المصري.. وتغييران في سيراميكا كليوباترا 36 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - للمطالبة بمستحقاته المالية.. باتشيكو يتقدم بشكوى ضد بيراميدز 43 دقيقة | الدوري المصري
خطوة نحو الهروب من الهبوط.. مصطفى محمد يشارك في فوز قاتل لنانت على لو هافر 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: هذه حقيقة طلب جولير الرحيل من ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(1) كريستال بالاس.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: الكشف عن قدرة كومان من اللحاق بـ يورو 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 3 مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس 4 خبر في الجول - الكشف عن موقف مروان عطية من مواجهة الزمالك