سكاي: الكشف عن قدرة كومان من اللحاق بـ يورو 2024

كشفت شبكة سكاي سبورتس موقف كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ من اللحاق ببطولة يورو 2024.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ نهاية موسم لاعبه الفرنسي بسبب الإصابة السبت الماضي.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن التوقعات تصب في صالح عودة كومان لمنتخب فرنسا ليشارك في يورو 2024.

وفي نفس السياق شدد رومانو أن لا يوجد أي آمال في لحاق كومان لأي مباراة لبايرن ميونيخ خلال الموسم الجاري.

ونشر بايرن ميونيخ تقريرا عبر موقعه الرسمي يوضح: "تعرض كينجيسلي كومان لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة كولون وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع مما يعني نهاية موسمه".

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة أرسنال الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في إنجلترا انتهت بالتعادل 2-2.

وانضم كومان البالغ من العمر 27 عاما لصفوف بايرن ميونيخ في عام 2017 قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وكان كومان صاحب هدف فوز بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا عام 2020 أمام باريس سان جيرمان.

واستعاد بايرن ميونيخ الانتصارات في الدوري الألماني بعدما تعرض لهزيمتين متتاليتين وحقق الفوز على كولون بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من المسابقة.

ورفع بايرن رصيده إلى النقطة 63 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني خلف باير ليفركوزن المتصدر والذي سيلعب ضد فيردر بريمن.

ويتوج باير ليفركوزن بالدوري الألماني رسميا في حالة فوزه على بريمن اليوم الأحد.