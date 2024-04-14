رابيو: هذا موقفي من تجديد عقدي مع يوفنتوس

الأحد، 14 أبريل 2024 - 13:43

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - يوفنتوس

كشف أدريان رابيو لاعب يوفنتوس عن موقفه من تجديد عقده مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

أدريان رابيو

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وينتهي عقد لاعب الوسط الفرنسي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التفاوض والتوقيع لأي نادي دون موافقة يوفنتوس.

وقال اللاعب البالغ من العمر 29 عاما للصحفيين عقب مباراة فريقه ضد تورينو: "لا أتفاوض في الوقت الحالي مع يوفنتوس لتجديد عقدي بعد".

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وأضاف "هدفي الرئيسي هو إعادة يوفنتوس إلى بطولة دوري أبطال أوروبا مرة أخرى".

وأتم "إذا حسمنا مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا فسنرى ونتحدث، حتى لو رحلت نهاية الموسم الحالي، فرغبتي الآن هي رؤية يوفنتوس في دوري الأبطال مرة أخرى".

تعليق سابق

تحدث رابيو سابقا عن مستقبله مع يوفنتوس وكذلك العودة إلى باريس سان جيرمان في وقت سابق.

وقال رابيو من قبل في مؤتمر صحفي: "لم أقرر بعد مستقبلي مع يوفنتوس، في الموسم المقبل سنشارك في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية".

وأضاف "أضع هذه العوامل في تفكيري، لم أتخذ أي قرار بعد".

وواصل "العودة لباريس سان جيرمان؟ إنه أمر جيد من ناحية، لكنه يظل صعبا عندما تعرف كيف انتهى الأمر".

وأنهى حديثه " يجب ألا تغلق أي باب أبدا، لكن هذا لن يكون من أولوياتي بأي حال من الأحوال".

وكان باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي قرر تجميد رابيو نهائيا وعدم مشاركته في أي مباراة وقتما كان في الفريق.

ويرجع الأمر لأن رابيو رفض تجديد عقده مع باريس وغالت والدته في طلبات التجديد ولهذا تقرر تجميده حتى رحل مجانا إلى يوفنتوس.

وانضم رابيو إلى يوفنتوس في موسم 2019-2020 بعد منافسة مع العديد من الأندية، لكن تمكن جيوزيبي ماروتا المدير الرياضي ليوفنتوس وقتها كسب توقيع رابيو.

وجدد رابيو عقده مع يوفنتوس في الصيف الماضي لمدة عام واحد بعدما كان قارب على الانتهاء وظلت المفاوضات طويلة حتى وافق على الاستمرار مع الفريق الإيطالي لمدة موسم واحد فقط..

ولعب رابيو في شباب مانشستر سيتي في 2008 قبل أن يعود إلى فرنسا مع كريتيل وباو وباريس سان جيرمان وتولوز قبل العودة إلى نادي العاصمة الفرنسية وينتقل منه إلى يوفنتوس بالترتيب.

أدريان رابيو أدريان رابيو - يوفنتوس
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