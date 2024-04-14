بعد قلة مشاركاته.. أوباميكانو يتحدث عن مستقبله مع بايرن

أبدى دايو أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ غضبه بسبب السؤال عن مستقبله مع ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

دايو أوباميكانو النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وأشارت بعض التقارير الإخبارية سابقا أن المدافع الفرنسي في طريقه للرحيل من النادي البافاري الصيف القادم وذلك بسبب انخفاض مستواه ثم قلة مشاركاته.

وقال المدافع البالغ من العمر 25 عاما لشبكة سكاي سبورت ألمانيا غاضبا: "مستقبلي؟ عقدي يمتد مع بايرن حتى 2026، لا يوجد شيء أكثر من ذلك لأقوله".

وجلس أوباميكانو على دكة البدلاء دون لعب أي دقيقة لمدة 3 مباريات تواليا من الجولة 25 حتى 27.

وكذلك لم يلعب مباراة أرسنال في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ولم يبدأ مباراة فريقه ضد كولن الماضية في الجولة 29 من الدوري الألماني إذ دخل بديلا في الدقيقة 61.

وتمكن زميله ماتيس دي ليخت من خطف مركزه، بسبب هبوط مستوى مدافع لايبزيج السابق وطرده في مباراتين على التوالي ضد بوخوم محليا ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا.

تعليق سابق

تحدث أوباميكانو سابقا عن مستقبله مع بايرن لصحيفة كيكر الألمانية قائلا: "ليس لدي أي خطط للرحيل من بايرن ميونيخ على الإطلاق".

وأتم "لدي عقدا حتى عام 2026 وأشعر بالارتياح مع النادي وزملائي وأريد البقاء ومواصلة محاولة الفوز".

وتعرض أوباميكانو لتعليقات عنصرية عقب طرده ضد لاتسيو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأدان نادي بايرن ميونيخ التعليقات العنصرية التي تعرض لها مدافعه دايوت أوباميكانو عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي عقب لقاء لاتسيو.

وأفاد النادي البافاري في بيان: "يدين بايرن ميونيخ بشدة التعليقات العنصرية الموجهة تجاه دايوت أوباميكانو على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان "من يعلق بمثل هذه الكلمات البذيئة فهو ليس من مشجعي نادينا. نحن جميعًا معك يا أوبا".

وفاز بايرن على كولن بهدفين دون رد عن طريق رفاييل جيريرو وتوماس مولر.

ويحتل بايرن وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 63 نقطة.