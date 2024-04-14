انتهت الدوري الفرنسي - لو هافر (0)-(1) نانت

الأحد، 14 أبريل 2024 - 12:45

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - نيس - الصور من موقع النادي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة لو هافر ضد نانت في الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

ويلعب مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت بالمباراة

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نهاية المباراة

ق93. جوووووول قااااتل لنانت عن طريق عبد القادر بامبا بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق66. خروج مصطفى محمد ودخول أداما تراوري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

محاولات بدون خطورة على كلا المرميين.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
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