مصطفى محمد أساسي مع نانت في مواجهة لو هافر

الأحد، 14 أبريل 2024 - 12:25

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

أعلن أنتوان كومبواري مدرب نانت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد لو هافر.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ويحل نانت ضيفا على لو هافر في الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

ويشهد التشكيل الأساسي تواجد مصطفى محمد هداف الفريق.

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ويلعب مصطفى في خط الهجوم بجانب ماتياس أبلين وفلورين موليت.

وشارك مصطفى حتى الآن في 24 مباراة منذ بداية الموسم مع نانت وتمكن خلالها من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف.

ويحتل نانت المركز 15 في الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن لو هافر صاحب المركز الـ 14 وبفارق نقطتين عن لوريان صاحب المركز 16 المؤدي لملحق المنافسة الهبوط للدرجة الثانية.

نانت مصطفى محمد
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