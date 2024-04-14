مصطفى محمد أساسي مع نانت في مواجهة لو هافر

أعلن أنتوان كومبواري مدرب نانت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد لو هافر.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

ويحل نانت ضيفا على لو هافر في الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

ويشهد التشكيل الأساسي تواجد مصطفى محمد هداف الفريق.

ويلعب مصطفى في خط الهجوم بجانب ماتياس أبلين وفلورين موليت.

وشارك مصطفى حتى الآن في 24 مباراة منذ بداية الموسم مع نانت وتمكن خلالها من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف.

ويحتل نانت المركز 15 في الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن لو هافر صاحب المركز الـ 14 وبفارق نقطتين عن لوريان صاحب المركز 16 المؤدي لملحق المنافسة الهبوط للدرجة الثانية.