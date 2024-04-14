كرة سلة - بعد خسارة الملحق الأول.. موقف منتخبي مصر 3×3 من أولمبياد باريس

الأحد، 14 أبريل 2024 - 11:30

كتب : محمد سمير

نادين سلعاوي - كرة سلة 3×3

ودع منتخبا مصر لرجال وسيدات كرة سلة 3×3 منافسات الملحق الأول والمؤهل لأولمبياد باريس 2024.

ورغم ذلك لا يزال يمتلك منتخب مصر 3×3 للرجال والسيدات فرصة للتأهل إلى الأولمبياد بالرغم من صعوبتها.

وحقق منتخب السيدات الفوز على كل من هونج كونج والمجر ضمن منافسات المجموعة.

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بينما تعرض لخسارة وحيدة أمام منتخب بولندا بنتيجة 20-6.

وبالرغم من الانتصارين إلا أن منتخب سيدات 3×3 قد ودع البطولة من دور المجموعات بأفضلية فارق النقاط المسجلة لكل من المجر وبولندا، رغم تحقيق كل منهما انتصارين وخسارة مثل منتخب مصر.

ويتأهل بطل الملحق العالمي الأول في هونج كونج إلى أولمبياد باريس مباشرة.

بينما منتخب الرجال فحقق انتصارا وحيدا على منغوليا بينما خسر أمام كل من نيوزيلاندا ولاتفيا.

الفرص المقبلة

لا يزال منتخب الرجال يمتلك فرصتين عن طريق المشاركة بالتصفيتين الثانية والثالثة عالميا في محاولة خطف بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.

تستضيف اليابان التصفية الثانية خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل بمشاركة 8 منتخبات ويتأهل حامل لقب التصفيات إلى الأولمبياد.

ويشارك منتخب مصر في التصفيات بصفته حامل لقب بطولة إفريقيا.

ويشارك في التصفيات الثانية منتخبات (مصر - ليتوانيا - لاتفيا - بورتوريكو - البرازيل - اليابان - منغوليا - فرنسا).

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات فرنسا واليابان ومنغوليا، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي المقام بالنظام الإقصائي حتى تحديد بطل التصفيات الذي يحسم بطاقة أولمبياد باريس.

بينما تستضيف المجر التصفية الثالثة خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو المقبل بمشاركة 16 منتخبا ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لأولمبياد باريس 2024.

ويشارك في التصفيات الثالثة منتخبات (مصر - المجر - فرنسا - مدغشقر - بورتوريكو - كندا - منغوليا - اليابان - ليتوانيا - هولندا - لاتفيا - بلجيكا - النمسا - سويسرا - ألمانيا - بولندا).

ويتم تقسيم المنتخبات الـ 16 على أربع مجموعات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي ثم يحسم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مقاعدهم في أولمبياد باريس.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات فرنسا وكندا ولاتفيا.

أما على مستوى السيدات فلا يملك منتخب مصر سوى فرصة وحيدة، عندما تستضيف المجر التصفية الثالثة خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو المقبل بمشاركة 16 منتخبا ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لأولمبياد باريس 2024.

ويشارك في التصفيات الثالثة منتخبات (مصر - المجر - تونس - كندا - تشيلي - اليابان - منغوليا - ألمانيا - إسبانيا - هولندا - ليتوانيا - أذربيجان - بولندا - التشيك - إيطاليا - إسرائيل).

ويتم تقسيم المنتخبات الـ 16 على أربع مجموعات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي ثم يحسم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مقاعدهم في أولمبياد باريس.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا واليابان ومنغوليا.

وحسمت ثلاثة منتخبات تأهلها بشكل رسمي إلى أولمبياد باريس بمنافسات الرجال من 8 منتخبات ستشارك في البطولة.

وتأهلت منتخبات صربيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين بشكل رسمي بناء على التصنيف العالمي، بينما تتنافس المنتخبات على الخمسة مقاعد المتبقية بالمشاركة في ثلاث تصفيات مختلفة.

أما على مستوى السيدات فحسمت ثلاثة منتخبات تأهلها بشكل رسمي إلى أولمبياد باريس من 8 منتخبات ستشارك في البطولة.

وتأهلت منتخبات فرنسا والصين والولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي، بينما تتنافس المنتخبات على الخمسة مقاعد المتبقية بالمشاركة في ثلاث تصفيات مختلفة.

كرة سلة 3×3 منتخب مصر أولمبياد باريس
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