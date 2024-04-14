تشافي: خطونا خطوة للأمام بعد إعلان رحيلي.. وكوبارسي لا يشعر بالإرهاق

الأحد، 14 أبريل 2024 - 11:23

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن فريقه قد اتخذ خطوة للأمام بعد إعلان قرار رحيله بنهاية الموسم.

وحقق برشلونة الفوز على قادش بهدف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نحن في الفترة الأفضل من الموسم، لقد سيطرنا على المباراة بشكل جزئي وعانينا في النهاية لأن النتيجة كانت قريبة".

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وتابع "الفريق أظهر مستوى احترافي رائع، وكنا نريد الاستمرار في القتال على لقب الدوري وإذا كنا نريد تقليل الفارق عبر الفوز بالكلاسيكو كان من الضروري الفوز في قادش".

وواصل "جواو فيليكس لاعب موهوب ويشعر بالراحة والسعادة هنا، لقد قدم مباراة رائعة وليس فقط بسبب الهدف ولكنه يعمل ويضغط ويعرف متى يدخل لقلب الملعب ومتى يلعب بحرية".

وشدد "كوبارسي ييشعر بالإرهاق أقل من اللاعبين الآخرين، هو لا يبدو وكأنه في سن 17 وهو مهم جدا للفريق".

وأضاف "أتفهم عدم الثقة في قرار رحيلي بنهاية الموسم لكن لم يكن لدي أي شك في أننا سنخطو خطوة للأمام وقد فعلنا ذلك".

وأتم"نحن أكثر طموحا حاليا وفي أفضل لحظات الموسم نقاتل بشكل جيد ولم نخسر أي مباراة منذ ثلاثة أشهر".

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، و5 نقاط عن جيرونا الثالث.

برشلونة تشافي هيرنانديز
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