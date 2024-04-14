اسكواش - تفوق مصري قبل مواجهات ربع نهائي بلاك بول للرجال والسيدات

الأحد، 14 أبريل 2024 - 10:30

كتب : FilGoal

روان العربي - اسكواش

تنطلق اليوم الأحد منافسات ربع نهائي بطولة بلاك بول لرجال وسيدات الاسكواش.

وشهدت البطولة تفوقا مصريا إذ يتواجد 13 لاعبا ولاعبة في ربع النهائي من مصر.

وتختتم منافسات بطولة بلاك بول يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري.

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كما يستعد لاعبو مصر للمشاركة في بطولة الجونة الدولية الأسبوع المقبل أحد أكبر البطولات في الموسم.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

نور الطيب × سلمى هاني (12 ظهرا)

مازن هشام × يوسف إبراهيم (12:45 ظهرا)

نوران جوهر × ندى عباس (1:45 ظهرا)

علي فرج × الكولومبي ميجيل رودريجيز (2:30 عصرا)

روان العربي × البلجيكية تيني جيليس (5:30 مساء)

فارس الدسوقي × مصطفى عسل (6:15 مساء)

هنا معتز × الأمريكية أوليفيا ويفير (7:15 مساء)

كريم عبد الجواد × محمد الشربيني (8 مساء)

اسكواش روان العربي وادي دجلة
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