قمة الدوري - كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والأهلي.. القناة والمعلق والحكم

الأحد، 14 أبريل 2024 - 10:17

كتب : FilGoal

محمد هاني - حسام عبد المجيد - الأهلي ضد الزمالك نهائي كأس مصر

ينتظر عشاق كرة القدم المصري مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي والمؤجلة من الجولة العاشرة.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة خاضهم الفريق.

بينما الأهلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات خاضهم الفريق.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

وتقام المباراة يوم الإثنين 15 أبريل الجاري.

ويُلعب اللقاء على استاد القاهرة.

ويبدأ اللقاء في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على المباراة مؤمن حسن وأيمن الكاشف على القناتين الصوتيتين الأولى والثانية.

حكم اللقاء

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم إسباني بقيادة خوسيه لويس مونويرا مونتيرو لمباراة الأهلي والزمالك في لقاء مؤجل من الجولة 20 من الدوري المصري.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: إبراهيم نور الدين

حكم مساعد: سامي هلهل

حكم مساعد: هاني عبد الفتاح

حكم رابع: أحمد الغندور

حكم فيديو: محمد عادل

حكم فيديو مساعد: عاطف حسين

حكم فيديو مساعد: محمود أبو الرجال

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