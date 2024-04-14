كرة يد - بثنائي أجنبي.. الزمالك يطير إلى الجزائر لبطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

الأحد، 14 أبريل 2024 - 10:03

كتب : إبراهيم رمضان

تتويج الزمالك بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة مجدي أبو المجد قائمة فريق رجال اليد استعدادا للمشاركة في بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

وتستضيف الجزائر منافسات السوبر الإفريقي يومي 15 و16 أبريل الجاري ويليها منافسات كأس الكؤوس.

وتشهد قائمة الزمالك تواجد الثنائي الأجنبي فوكو بوروزان والتونسي محمد رضا فراد.

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وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد مجدي - أحمد الأحمر - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - ڤوكو بوروزان - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي.

ويتكون جهاز الزمالك من حسن يسري رئيسا للجهاز ومجدي أبو المجد مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا عاما ومحيي صلاح مدربا لحراس المرمى وأشرف عز الدين رئيسا للجهاز الطبي.

ويشارك في السوبر الإفريقي كل من الأهلي والزمالك من مصر وبي إم سي من الكونغو برازفيل بديلا لسبورتنج، وأخيرا جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية.

وجاء موعد منافسات السوبر كالآتي:

نصف النهائي (15 أبريل)

الزمالك × جي إس كيه الكونغولي (2:30 عصرا)

الأهلي × بي إم سي الكونغولي (7:30 مساء)

النهائي (16 أبريل) 7:30 مساء

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