ميسي يسجل ويصنع في عودة إنتر ميامي للانتصارات بالدوري الأمريكي أمام كانساس

سجل ليونيل ميسي هدفا وصنع آخر في عودة إنتر ميامي للانتصارات مجددا بالدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وتغلب إنتر ميامي على سبورتنج كانساس سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 15 نقطة من تسع مباريات ليتصدر القسم الشرقي من الدوري الأمريكي مؤقتا.

وغاب إنتر ميامي عن الانتصارات في آخر ثلاث مباريات خاضهم بمسابقة الدوري الأمريكي بخسارة وتعادلين متتاليين.

وتقدم تومي لفريق كانساس في الدقيقة السادسة قبل أن يصنع ميسي هدف التعادل الذي سجله جوميز في الدقيقة 18.

ومع بداية الشوط الثاني نجح ليونيل ميسي في تسجيل هدفا رائعا من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 51 ليتقدم لفريقه.

ولكن سرعان ما تعادل كانساس مجددا بهدف جديد لتومي في الدقيقة 58.

وخطف لويس سواريز هدف الفوز في الدقيقة 71.

وشهد اللقاء حضور 72 ألفا و610 مشجعا بالمباراة التي أقيمت على ملعب كانساس.

ويعتبر ذلك رابع أكثر حضور جماهيري في مباراة واحدة بالدوري الأمريكي عبر التاريخ.

وكان نادي سبورتنج كانساس قد اتخذ قراره من قبل بداية الموسم بنقل تلك المباراة من ملعبه الذي يتسع إلى 18 ألف مشجع إلى ذلك الملعب الذي يتسع لـ 76 ألف من أجل تحقيق أكبر استفادة من بيع التذاكر بسبب وجود ليونيل ميسي.

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