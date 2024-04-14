مواعيد مباريات الأحد 14 أبريل 2024.. مواجهتان بالدوري وصراع القمة في إنجلترا

يشهد اليوم الأحد الموافق 14 من أبريل 2024 عددا من مباريات المنافسات المختلفة حول العالم.

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الدوري المصري

تقام اليوم الأحد مباراتان من مؤجلات الجولة العاشرة بالمسابقة.

ويلعب سيراميكا كليوباترا أمام المصري على استاد برج العرب في تمام الرابعة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يستضيف الإسماعيلي فريق مودرن فيوتشر على استاد الإسماعيلية في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

يتواصل صراع المنافسة على قمة الدوري الإنجليزي بمواجهتين مرتقبتين ضمن منافسات الجولة 33.

يستضيف ليفربول فريق كريستال بالاس في تمام الثالثة عصرا على ملعب أنفيلد، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما في نفس التوقيت يحل فولام ضيفا على وست هام يونايتد ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وأخيرا يستضيف أرسنال فريق أستون فيلا في الخامسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يستضيف نابولي فريق فروزينوني في الثانية عشر والنصف ظهرا.

بينما يحل ميلان ضيفا على ساسولو في تمام الثالثة عصرا.

كما يحل روما ضيفا على أودينيزي في تمام السادسة مساء.

وأخيرا يستضيف إنتر فريق كالياري في التاسعة إلا ربع مساء.

وتذاع جميع المباريات عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم المشفرة.

الدوري الفرنسي

يحل نانت ضيفا على صفوف لو هافر ضمن منافسات مسابقة الدوري الفرنسي.

ويقام اللقاء في تمام الواحدة ظهرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ويلعب مصطفى محمد ضمن صفوف فريق نانت الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري.

كرة الصالات

يلعب منتخب مصر لكرة القدم للصالات في تمام السابعة مساء أمام فريق ناميبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا.

وتقام البطولة في المغرب، وكان منتخب مصر قد تغلب على ليبيا في الافتتاح.

وتذاع البطولة عبر قناتي المغربية الرياضية 3 وبي إن سبورتس.