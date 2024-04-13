الـ 15 والدوري الـ 36.. أحلام ريال مدريد تحسمها موقعتا مانشستر سيتي والكلاسيكو

يطارد ريال مدريد حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه لتعميق رقمه القياسي.

الأمر ذاته ينطبق على الدوري الإسباني، الذي يسعى للتتويج به للمرة الـ 36.

الدوري قريب للغاية من الناحية الحسابية، حيث يبتعد بالصدارة بفارق 8 نقاط عن برشلونة، قبل النهاية بـ 7 جولات.

ولكن الموقعة الحاسمة قريبة للغاية، فإن فاز ريال مدريد أو تعادل في كلاسيكو الجولة المقبلة أمام غريمه، تصبح النهاية مسألة وقت لا أكثر بلا إثارة.

أولا، يجب على الميرينجي أن يتعامل مع العقبة الأوروبية، حيث يواجه مانشستر سيتي في ملعب الأخير الاتحاد، بعد التعادل ذهابا 3-3.

وإليكم جدول المباريات المتبقية في موسم ريال مدريد:

مانشستر سيتي × ريال مدريد - الأربعاء 17 أبريل (إياب ربع نهائي دوري الأبطال)

ريال مدريد × برشلونة - الأحد 21 أبريل (كلاسيكو الجولة 32 من الدوري)

ريال سوسييداد × ريال مدريد - السبت 27 أبريل (الجولة 33 من الدوري)

الفائز من بايرن ميونيخ وأرسنال × ريال مدريد (إن اجتاز سيتي)- الأربعاء 1 مايو (ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال)

ريال مدريد × قادش - السبت 4 مايو (الجولة 34 من الدوري)

ريال مدريد (إن اجتاز سيتي) × الفائز من بايرن ميونيخ وأرسنال - الثلاثاء 7 مايو (إياب نصف نهائي دوري الأبطال)

غرناطة × ريال مدريد - الأحد 12 مايو (الجولة 35 من الدوري)

ريال مدريد × ألافيس - الأربعاء 15 مايو (الجولة 36 من الدوري)

فياريال × ريال مدريد - الأحد 19 مايو (الجولة 37 من الدوري)

ريال مدريد × ريال بيتيس - الأحد 26 مايو (الجولة الأخيرة)

نهائي دوري أبطال أوروبا (إن تأهل له) - السبت 1 يونيو