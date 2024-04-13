بـ 8 لاعبين مختلفين ورائعة فيليكس.. برشلونة يهزم قادش بعين على باريس سان جيرمان

السبت، 13 أبريل 2024 - 23:19

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

تغلب برشلونة على مضيفه قادش بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

ودفع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بالثلاثي مارك أندريه تير شتيجن وباو كوبارسي وسيرجي روبرتو فقط من التشكيل الأساسي الذي بدأ مباراة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

مع هذا الثلاثي أشرك تشافي 8 لاعبين مختلفين، وهم هيكتور فورت وأندرياس كريستنسن وجواو كانسيلو في الدفاع، وأوريول روميو وفيرمين لوبيز في الوسط، وفيران توريس وفيتور روكي وجواو فيليكس في الهجوم.

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وفاز برشلونة على باريس 3-2 ذهابا في حديقة الأمراء، ويقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء 16 أبريل.

كاد قادش يسجل في الدقيقة 22 بتسديدة من خافي هيرنانديز تصدى لها تير شتيجن، ثم تابعها خوانمي ليتصدى تير شتيجن مرة أخرى.

وفي الدقيقة 33 سدد هيكتور فورت كرة تصدى لها الحارس كونان ليديسما ببراعة إلى ركنية.

وسجل جواو فيليكس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 بتسديدة مقصية رائعة للغاية بعد ركنية ضربت الدفاع في طريقها.

وسجل خوانمي التعادل لقادش في الدقيقة 54 ولكن لم يحتسب بداعي التسلل.

وسدد فيران توريس مرة أخرى ولكن الدفاع أبعد الكرة بصعوبة في الدقيقة 59.

وحاول فيليكس من جديد في الدقيقة 61، ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وحل لامين يامال وبيدري وأندرياس كريستنسن بدلا من كوندي وفورت وفيتور روكي في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 70 سدد لامين يامال كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وحل رافينيا بدلا من فيرمين لوبيز في الدقيقة 80.

وأخيرا أتى مارك كاسادو بدلا من جواو فيليكس في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، و5 نقاط عن جيرونا الثالث.

4 انتصارات متتالية حققها برشلونة تزامنت مع 4 انتصارات متتالية للميرينجي، وعليه لم يتغير الفارق.

7 جولات تفصلنا عن النهاية، واللقاء الذي قد يحسم مصير الدوري بلا رجعة سيكون بعد ربع نهائي دوري الأبطال مباشرة، فبعد أن ينتهي برشلونة من موقعة باريس، وينتهي مدريد من موقعة مانشستر سيتي، سيلتقيان في الكلاسيكو يوم 21 أبريل.

برشلونة الدوري الإسباني جواو فيليكس
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