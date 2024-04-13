4 انتصارات في 13 مباراة.. إقالة بطل البرتغال من تدريب بشكتاش

السبت، 13 أبريل 2024 - 22:57

كتب : FilGoal

فرناندو سانتوس - البرتغال

أعلن نادي بشكتاش التركي عن إقالة مدربه البرتغالي فيرناندو سانتوس بعد نتائج سيئة في الدوري.

وجاء بيان بشكتاش كالتالي:

لقد افترقنا عن مدربنا فيرناندو سانتوس.

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نود شكر سانتوس على خدماته ونتمنى له النجاح في حياته المستقبلية.

سيردار توبراكتيبي سيتولى المسؤولية الفنية عن الفريق الأول لنهاية الموسم..

وبذلك تنتهي ولاية سانتوس في بشكتاش بعد قرابة 3 أشهر، لعب خلالها 16 مباراة، بواقع 3 مباريات في الكأس فاز بها جميعا، و13 مباراة في الدوري، حقق خلالها 4 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم.

وسبق لفيرناندو سانتوس تدريب البرتغال لولاية طويلة بين 2014 و2022، حيث حقق معها لقب يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

ويحتل بشكتاش المركز الرابع في الدوري التركي برصيد 48 نقطة، بفارق 36 نقطة عن جالاتا سراي المتصدر.

فرناندو سانتوس الدوري التركي بشكتاش
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