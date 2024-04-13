4 انتصارات في 13 مباراة.. إقالة بطل البرتغال من تدريب بشكتاش
السبت، 13 أبريل 2024 - 22:57
كتب : FilGoal
أعلن نادي بشكتاش التركي عن إقالة مدربه البرتغالي فيرناندو سانتوس بعد نتائج سيئة في الدوري.
وجاء بيان بشكتاش كالتالي:
لقد افترقنا عن مدربنا فيرناندو سانتوس.
نود شكر سانتوس على خدماته ونتمنى له النجاح في حياته المستقبلية.
سيردار توبراكتيبي سيتولى المسؤولية الفنية عن الفريق الأول لنهاية الموسم..
وبذلك تنتهي ولاية سانتوس في بشكتاش بعد قرابة 3 أشهر، لعب خلالها 16 مباراة، بواقع 3 مباريات في الكأس فاز بها جميعا، و13 مباراة في الدوري، حقق خلالها 4 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم.
وسبق لفيرناندو سانتوس تدريب البرتغال لولاية طويلة بين 2014 و2022، حيث حقق معها لقب يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.
ويحتل بشكتاش المركز الرابع في الدوري التركي برصيد 48 نقطة، بفارق 36 نقطة عن جالاتا سراي المتصدر.
نرشح لكم
الـ 15 والدوري الـ 36.. أحلام ريال مدريد تحسمها موقعتا مانشستر سيتي والكلاسيكو باريس والكلاسيكو وجيرونا والمزيد.. معارك برشلونة الحاسمة في نهاية ولاية تشافي بـ 8 لاعبين مختلفين ورائعة فيليكس.. برشلونة يهزم قادش بعين على باريس سان جيرمان نهاية موسم كومان للإصابة تين هاج: أهدرنا الكثير من النقاط بلا مبرر.. وماجواير كان يعاني أنشيلوتي: مايوركا يملك ما لا يهزمه فيه الكثير.. وهذا ما قلته لـ أجيري شامبيونشيب - الكل يرفض الفوز.. إبسويتش يستغل تعثري ليستر وليدز بتعادل رقمان قياسيان تحققا.. تورينو يفرض التعادل السلبي على يوفنتوس
أخر الأخبار
نهاية موسم كومان للإصابة 4 ساعة | الكرة الأوروبية