نهاية موسم كومان للإصابة

السبت، 13 أبريل 2024 - 22:41

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - جالاتا سراي ضد بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ نهاية موسم لاعبه كينجسلي كومان بسبب الإصابة.

كينجسلي كومان

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وكشف بايرن ميونيخ عبر موقعه الرسمي: "تعرض كينجيسلي كومان لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة كولون وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع مما يعني نهاية موسمه".

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة أرسنال الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في إنجلترا انتهت بالتعادل 2-2.

وانضم كومان البالغ من العمر 27 عاما لصفوف بايرن ميونيخ في عام 2017 قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وكان كومان صاحب هدف فوز بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا عام 2020 أمام باريس سان جيرمان.

واستعاد بايرن ميونيخ الانتصارات في الدوري الألماني بعدما تعرض لهزيمتين متتاليتين وحقق الفوز على كولون بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من المسابقة.

ورفع بايرن رصيده إلى النقطة 63 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني خلف باير ليفركوزن المتصدر والذي سيلعب ضد فيردر بريمن.

ويتوج باير ليفركوزن بالدوري الألماني رسيما في حالة فوزه على بريمن غدا الأحد.

بايرن ميونيخ كومان الدوري الألماني
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