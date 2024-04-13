كرة طائرة - جواو رافائيل يعلن نهاية أزمة مستحقاته مع الزمالك بعد عامين

أعلن جواو رافائيل لاعب فريق طائرة الزمالك السابق انتهاء أزمة مستحقاته مع النادي بعد ما يقارب عامين.

وكتب رافائيل على حسابه على "فيسبوك": "اليوم بعد أكثر من عامين تم سداد جميع المستحقات المتأخرة، أشكر الإدارة الجديدة".

وسبق أن كشف اللاعب في شهر ديسمبر الماضي على توصله لاتفاق للحصول على مستحقاته.

وجاء ذلك بعدما هدد البرازيلي نادي الزمالك بالتقدم بشكوى ضده للاتحاد الدولي للعبة بسبب تأخر صرف مستحقاته المتأخرة، وعدم التواصل معه.

وتوج جواو مع الزمالك بلقب الدوري المصري وكأس مصر في 2022.

ويلعب البرازيلي حاليا مع الهلال السعودي