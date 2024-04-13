كرة طائرة – الأحمر يستعيد اللقب.. سيدات الأهلي أبطال كأس مصر بالفوز على الشمس

حقق فريق الأهلي للكرة الطائرة للسيدات الفوز بلقب كأس مصر لموسم 2023-2024 بعد التغلب على الشمس في النهائي.

وفاز الأهلي على الشمس بنتيجة 3-0 في أشواط المباراة ليحصد لقب كأس مصر.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-20، 25-13، 25-10.

وأضاف الأهلي بطولة كأس مصر رقم 36 في تاريخه، لينهي الموسم الحالي محققا الثلاثية بعد تتويجه بالدوري المصري ومن قبله السوبر المصري.

واستعاد الأهلي لقب كأس مصر بعد خسارته الموسم الماضي أمام الزمالك.

وكان الأهلي تأهل إلى النهائي بعد التغلب على وادي دجلة، ووصل الشمس إلى النهائي بعد الفوز على الزمالك.

وحصل الزمالك على المركز الثالث بكأس مصر بعد التغلب على وادي دجلة.