كرة طائرة – الأحمر يستعيد اللقب.. سيدات الأهلي أبطال كأس مصر بالفوز على الشمس
السبت، 13 أبريل 2024 - 22:19
كتب : FilGoal
حقق فريق الأهلي للكرة الطائرة للسيدات الفوز بلقب كأس مصر لموسم 2023-2024 بعد التغلب على الشمس في النهائي.
وفاز الأهلي على الشمس بنتيجة 3-0 في أشواط المباراة ليحصد لقب كأس مصر.
وجاءت نتيجة الأشواط 25-20، 25-13، 25-10.
وأضاف الأهلي بطولة كأس مصر رقم 36 في تاريخه، لينهي الموسم الحالي محققا الثلاثية بعد تتويجه بالدوري المصري ومن قبله السوبر المصري.
واستعاد الأهلي لقب كأس مصر بعد خسارته الموسم الماضي أمام الزمالك.
وكان الأهلي تأهل إلى النهائي بعد التغلب على وادي دجلة، ووصل الشمس إلى النهائي بعد الفوز على الزمالك.
وحصل الزمالك على المركز الثالث بكأس مصر بعد التغلب على وادي دجلة.
نرشح لكم
كرة طائرة - جواو رافائيل يعلن نهاية أزمة مستحقاته مع الزمالك بعد عامين كرة طائرة – الكشف عن قائمة الأهلي لبطولة إفريقيا.. وقرعة متوازنة للأحمر انتهت نهائي كأس الطائرة سيدات – الأهلي (3)-(0) الشمس.. الأحمر بطل الكأس كرة طائرة - سيدات الزمالك يحصدن المركز الثالث في كأس مصر كرة طائرة – رفع الإيقاف عن زينة العلمي وتغريمها 50 ألف جنيه كرة طائرة - الأهلي يكرم نجومه القدامي.. ويدعو وزير الرياضة لافتتاح بطولة إفريقيا كرة طائرة - غرفة عمليات في الأهلي لحل أزمات بطولة إفريقيا كرة طائرة - سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر بالفوز على وادي دجلة