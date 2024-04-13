أنشيلوتي: مايوركا يملك ما لا يهزمه فيه الكثير.. وهذا ما قلته لـ أجيري

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سعادته بفوز صعب على ريال مايوركا، كما كشف ما دار بينه وبين خافيير أجيري مدرب مايوركا، ومدرب منتخب مصر الأسبق.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "فوز هام يقربنا من اللقب. لدينا سلسلة جيدة والآن يجب أن نفكر بمباراة الأربعاء (ضد مانشستر سيتي)".

وعن حديثه مع خافيير أجيري مدرب مايوركا قال: "لم يكن هناك شيء مميز. لدي الكثير من الحب والاحترام له فهو مدرب عظيم. بالحديث عن الالتزام لا تتفوق الكثير من الفرق على مايوركا".

وعن الصافرات ضد فينيسيوس قال: "واجهها فينيسيوس حين أتى وكان خطيرا ونشيطا. الصافرات أمر عادي وهي مرادف للنجاح".

وعن مشاركة إيدير ميليتاو قال: "أردت منحه المزيد من الدقائق في الشوط الثاني، ولكن بسبب سير المباراة جعلناه يشارك في النهاية لدعمنا في الكرات الهوائية".

وأخيرا عن تشواميني صاحب هدف الفوز: "لقد لعب جيدا في مركزه المفضل، فهو يتألق دفاعيا ولديه الكثير من الحضور".

وفاز ريال مدريد على مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني.

الانتصار رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 78 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وتجمد رصيد مايوركا عند النقطة 31 في المركز الـ15.