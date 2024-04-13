كرة طائرة – الكشف عن قائمة الأهلي لبطولة إفريقيا.. وقرعة متوازنة للأحمر

السبت، 13 أبريل 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

تتويج فريق رجال الأهلي بـ لقب كأس السوبر - كرة طائرة

أعلن فيرناندو مونيز المدير الفني لفريق الكرة الطائرة للرجال في الأهلي قائمة الأحمر التي تشارك في بطولة إفريقيا للأندية لعام 2024.

ويستضيف النادي الأهلي النسخة المقبلة من بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة فئة الرجال والتي تنطلق غدا الأحد.

وجاءت قائمة الأهلي للبطولة كالآتي:

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عبد الله عبد السلام – أحمد صلاح – حسام يوسف – عبد الحليم عبو – محمد عبد المحسن – عبد الرحمن سعودي – محمد عثمان – محمد عصران – عبد الرحمن الحسيني – أحمد عزب – يوسف الصافي – سيف عبيد – محمد رمضان – أوندير جارسيا

على جانب آخر أسفرت قرعة البطولة التي تم سحبها قبل قليل عن قرعة متوازنة للأحمر.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من:

الأهلي - الفتح المغربي – مصنع الأسمنت الإثيوبي – جرين تيم الكونغولي – العدالة الكيني

وتنطلق بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال غدًا الأحد، وتقام منافساتها على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

في المقابل يختتم فريق الأهلي اليوم السبت تدريباته، استعدادًا لخوض منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، التي يستضيفها النادي على مدار الأيام القادمة.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد تغلب على الزمالك وتوج بلقب بطولة الدوري، بعدما فاز في وقت سابق بلقب بطولة السوبر.

الأهلي كرة طائرة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة
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