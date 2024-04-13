انتهت نهائي كأس الطائرة سيدات – الأهلي (3)-(0) الشمس.. الأحمر بطل الكأس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الشمس في نهائي بطولة كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات.

وكان الأهلي تأهل إلى النهائي بعد الفوز على وادي دجلة، والشمس تأهل إلى النهائي بعد التغلب على الزمالك.

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نهاية الشوط الثالث بنتيجة 25 -10

تقدم الأهلي 16 - 8

انطلاق الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني بتفوق الأهلي 25 - 13

الأهلي يوسع الفارق 20-10

الأهلي يتقدم 9-8

تقدم الشمس 5-3

تقدم الشمس 3-1

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بفوز الأهلي 25 -20

تقدم الأهلي 23 - 20

تقدم الأهلي 22 - 19

تقدم الأهلي 19 - 18

التعادل 18 - 18

التعادل 15 - 15

تقدم الأهلي 10 - 9

انطلاق الشوط الأول