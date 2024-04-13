كرة طائرة - سيدات الزمالك يحصدن المركز الثالث في كأس مصر

حققت سيدات الزمالك المركز الثالث في كأس مصر للكرة الطائرة بالفوز على وادي دجلة بـ 3 أشواط دون رد.

وانتصرت سيدات الزمالك في الأشواط الثلاثة بنتيجة 25-20، و25-10 و25-14.

وخسرت سيدات الزمالك مباراة نصف النهائي ضد الشمس بنتيجة 3-2، فيما خسرت سيدات دجلة من الأهلي.

وأقيمت مباريات نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة وليس بنظام Best of 3 كما جرت العادة في الموسم السابق وببطولة الدوري خلال الموسم الحالي.

وتوجت سيدات الأهلي بلقب الدوري بالفوز على الزمالك في سلسلة النهائي best of 3.

وفاز الأهلي بالمباراة الأولى 3-0، ورد الزمالك بالفوز في المباراة الثانية بنفس النتيجة، ثم حسمها الأهلي في الثالثة بنفس النتيجة أيضا.