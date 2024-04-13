كرة طائرة - سيدات الزمالك يحصدن المركز الثالث في كأس مصر
السبت، 13 أبريل 2024 - 21:18
كتب : FilGoal
حققت سيدات الزمالك المركز الثالث في كأس مصر للكرة الطائرة بالفوز على وادي دجلة بـ 3 أشواط دون رد.
وانتصرت سيدات الزمالك في الأشواط الثلاثة بنتيجة 25-20، و25-10 و25-14.
وخسرت سيدات الزمالك مباراة نصف النهائي ضد الشمس بنتيجة 3-2، فيما خسرت سيدات دجلة من الأهلي.
وأقيمت مباريات نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة وليس بنظام Best of 3 كما جرت العادة في الموسم السابق وببطولة الدوري خلال الموسم الحالي.
وتوجت سيدات الأهلي بلقب الدوري بالفوز على الزمالك في سلسلة النهائي best of 3.
وفاز الأهلي بالمباراة الأولى 3-0، ورد الزمالك بالفوز في المباراة الثانية بنفس النتيجة، ثم حسمها الأهلي في الثالثة بنفس النتيجة أيضا.
نرشح لكم
كرة يد - تدريبات مكثفة لسيدات الأهلي استعدادا لبطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية كرة سلة - الملحق الأول.. مشاركة رجال وسيدات مصر 3×3 بتصفيات هونج كونج كرة طائرة - من مباراة واحدة.. مواعيد نصف نهائي كأس مصر للسيدات كرة نسائية - جوي ومنار و"بسكوتة".. ماذا قال الثلاثي بعد توقيع العقود مع وادي دجلة كرة طائرة - الأهلي يفوز على الزمالك ويحسم أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السيدات انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر ألعاب الصالات - قد تصل إلى 26 مباراة.. مواجهات قمة بالجملة بين الأهلي والزمالك اسكواش - هانيا الحمامي تخسر نهائي لندن كلاسيك أمام مفاجأة البطولة