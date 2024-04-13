رقمان قياسيان تحققا.. تورينو يفرض التعادل السلبي على يوفنتوس

تعادل تورينو مع يوفنتوس سلبيا في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

ولأول مرة يتعادل قطبا مدينة تورينو سلبيا منذ 2008 في جميع المسابقات.

وأصبح تورينو أكثر فريق يحافظ على نظافة شباكه في ملعبه الموسم الجاري برصيد 11 مباراة وهو ما يحدث للتورو لأول مرة في تاريخهم.

كما وصل يوفنتوس لـ 18 مباراة متتالية دون خسارة (15 فوز 3وتعادل) من تورينو كأطول سلسلة بدون هزيمة في تاريخ الدربي منذ موسم 1929-30.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس لـ 63 نقطة بفارق 5 نقاط عن بولونيا الرابع.

فيما ظل تورينو تاسعا برصيد 45 نقطة.

وصف المباراة

أهدر دوشان فلاهوفيتش فرصة التقدم مبكرا ليوفنتوس في الدقيقة 9 بعرضية حولها بتسديدة في مواجهة المرمى ارتدت من القائم الأيمن للحارس.

وأهدر الصربي فرصة محققة في الدقيقة 30 بتسديدة أخرى من داخل منطقة الست ياردات أبعدها الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش ببراعة.

وتألق فوتشينك تشيزيني في التصدي لرأسية أنطونيو سانابريا في الدقيقة 60.

ورد ميلينكوفيتش سافيتش بتألق معتاد في الدقيقة 76 وتصدى لتسديدة أرضية من كينيان يلديز.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه إيفان يوريتش المدير الفني لتورينو بسبب الاعتراض على قراراته.

وعلت رأسية كارول لينتي عارضة يوفنتوس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع لتنتهي المباراة بتعادل سلبي في دربي ديلا مولي.