الرابعة تواليا دون فوز.. شتوتجارت يُسقط فرانكفورت بمشاركة مرموش بثلاثية

السبت، 13 أبريل 2024 - 20:38

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

خسر إينتراخت فرانكفورت خارج أرضه بنتيجة 3-0 أمام شتوتجارت في الجولة 29 من الدوري الألماني.

وشارك عمر مرموش أساسيا في اللقاء وبشكل كامل.

ولم يحقق فرانكفورت الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري الألماني بخسارتين وتعادلين.

أخبار متعلقة:
بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتعادل مجددا مع بريمن منح مرموش الفرصة.. فرانكفورت يعلن تجديد عقد مديره الرياضي بمشاركة كاملة لـ مرموش.. فرانكفورت يتعادل مع يونيون برلين مدرب فرانكفورت: مرموش لم يصل ألمانيا حتى الآن.. وسندرس مشاركته ضد برلين

فيما رفع شتوتجارت رصيده لـ 63 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ.

وتقدم شتوتجارت بالهدف الأول عن طريق الغيني شيرو جيوراسي الذي انفرد وسدد كرة قوية في منتصف مرمى كيفين تراب. في الدقيقة 12.

هدف أكدت صحته تقنية الفيديو بعد مراجعته، واحتسبه الحكم.

ورفع الغيني رصيده لـ 25 هدفا الموسم الجاري في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الألماني.

وبعد 6 دقائق انفرد دينيس أونداف وسجل في الشباك هدف شتوتجارت الثاني.

وفي الدقيقة 37 مرر أونداف بينية أرضية لـ جايمي ليفيلينج الذي انفرد وسجل بكل سهولة في الشباك.

ومرر مرموش بينية لفراس شايبي الذي أرسل عرضية أمسكها الحارس في الوقت المناسب في الدقيقة 52.

وسنحت فرصة لمرموش في الدقيقة 76 لتسجيل الهدف الأول لفرانفكورت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن المدافع تدخل في الوقت المناسب وأبعد التصويبة وحوّلها لركنية.

الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء مرت دون جديد ليظل رفاق مرموش دون فوز للمباراة الرابعة تواليا.

الدوري الألماني فرانكفورت شتوتجارت عمر مرموش
نرشح لكم
الـ 15 والدوري الـ 36.. أحلام ريال مدريد تحسمها موقعتا مانشستر سيتي والكلاسيكو باريس والكلاسيكو وجيرونا والمزيد.. معارك برشلونة الحاسمة في نهاية ولاية تشافي بـ 8 لاعبين مختلفين ورائعة فيليكس.. برشلونة يهزم قادش بعين على باريس سان جيرمان 4 انتصارات في 13 مباراة.. إقالة بطل البرتغال من تدريب بشكتاش نهاية موسم كومان للإصابة تين هاج: أهدرنا الكثير من النقاط بلا مبرر.. وماجواير كان يعاني أنشيلوتي: مايوركا يملك ما لا يهزمه فيه الكثير.. وهذا ما قلته لـ أجيري شامبيونشيب - الكل يرفض الفوز.. إبسويتش يستغل تعثري ليستر وليدز بتعادل
أخر الأخبار
الـ 15 والدوري الـ 36.. أحلام ريال مدريد تحسمها موقعتا مانشستر سيتي والكلاسيكو ساعة | الدوري الإسباني
باريس والكلاسيكو وجيرونا والمزيد.. معارك برشلونة الحاسمة في نهاية ولاية تشافي ساعة | الدوري الإسباني
بـ 8 لاعبين مختلفين ورائعة فيليكس.. برشلونة يهزم قادش بعين على باريس سان جيرمان 2 ساعة | الدوري الإسباني
4 انتصارات في 13 مباراة.. إقالة بطل البرتغال من تدريب بشكتاش 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الوداد يفشل في التأهل لـ دوري أبطال إفريقيا 2024-25 2 ساعة | الكرة الإفريقية
نهاية موسم كومان للإصابة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - جواو رافائيل يعلن نهاية أزمة مستحقاته مع الزمالك بعد عامين 3 ساعة | كرة طائرة
كرة طائرة – الأحمر يستعيد اللقب.. سيدات الأهلي أبطال كأس مصر بالفوز على الشمس 3 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 3 مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس 4 خبر في الجول - الكشف عن موقف مروان عطية من مواجهة الزمالك