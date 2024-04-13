الرابعة تواليا دون فوز.. شتوتجارت يُسقط فرانكفورت بمشاركة مرموش بثلاثية

خسر إينتراخت فرانكفورت خارج أرضه بنتيجة 3-0 أمام شتوتجارت في الجولة 29 من الدوري الألماني.

وشارك عمر مرموش أساسيا في اللقاء وبشكل كامل.

ولم يحقق فرانكفورت الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري الألماني بخسارتين وتعادلين.

فيما رفع شتوتجارت رصيده لـ 63 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ.

وتقدم شتوتجارت بالهدف الأول عن طريق الغيني شيرو جيوراسي الذي انفرد وسدد كرة قوية في منتصف مرمى كيفين تراب. في الدقيقة 12.

هدف أكدت صحته تقنية الفيديو بعد مراجعته، واحتسبه الحكم.

ورفع الغيني رصيده لـ 25 هدفا الموسم الجاري في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الألماني.

وبعد 6 دقائق انفرد دينيس أونداف وسجل في الشباك هدف شتوتجارت الثاني.

وفي الدقيقة 37 مرر أونداف بينية أرضية لـ جايمي ليفيلينج الذي انفرد وسجل بكل سهولة في الشباك.

ومرر مرموش بينية لفراس شايبي الذي أرسل عرضية أمسكها الحارس في الوقت المناسب في الدقيقة 52.

وسنحت فرصة لمرموش في الدقيقة 76 لتسجيل الهدف الأول لفرانفكورت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن المدافع تدخل في الوقت المناسب وأبعد التصويبة وحوّلها لركنية.

الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء مرت دون جديد ليظل رفاق مرموش دون فوز للمباراة الرابعة تواليا.