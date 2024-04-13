قبل مواجهة مانشستر سيتي.. قذيفة تشواميني تؤمن فوز ريال مدريد على مايوركا

فاز ريال مدريد على مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وسجل هدف فوز ريال مدريد بالمباراة اللاعب الفرنسي أوريلين تشواميني بتسديدة صاروخية بعيدة المدى.

الانتصار رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 78 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وتجمد رصيد مايوركا عند النقطة 31 في المركز الـ15.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل أراح من خلاله كارلو أنشيلوتي العديد من اللاعبين الأساسيين قبل مواجهة مانشستر سيتي في عودة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واحتفظ أنشيلوتي بكل من فينيسيوس جونيور ورودريجو وتوني كروس وداني كارفاخال وكامافينجا على مقاعد البدلاء.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى دون فرص حقيقية من الفريقين مع استحواذ من ريال مدريد قابله هجمات مرتدة من مايوركا لم تسفر عن شيء.

وكانت أخطر فرصة في الشوط الأول عن طريق النجم جود بيلينجهام بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت في العارضة في الدقيقة 34.

ومع بداية الشوط الثاني نجح ريال مدريد في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 48 عن طريق تشواميني.

وسجل تشواميني الهدف بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يستطع الحارس التصدي لها.

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صاروخية تشواميني تسكن شباك ريال مايوركا ⚽🚀pic.twitter.com/5JsJ9RRf0d — FilGoal (@FilGoal) April 13, 2024

وأهدر براهيم دياز فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 61 بعد عدة تمريرات من لاعبي ريال مدريد إلى أن وصلت له الكرة أمام المرمى لكنه سددها بشكل خاطئ في الحارس.

وشارك الثنائي فينيسيوس جونيور وإدوارد كامافينجا في الدقيقة 64 بدلا من بيلينجهام وبراهيم دياز.

ومرة أخرى أهدر ريال مدريد فرصة الثاني عن طريق خوسيلو بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وأًصبح أمام المرمى الخالي ثم سدد الكرة في الدفاع.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النيتجة ليفوز ريال مدريد بهدف دون رد.

ويلعب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل في ملعب الاتحاد في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في ملعب سنتياجو برنابيو انتهت بالتعادل 3-3.