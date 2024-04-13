انتهت الدوري الألماني - شتوتجارت (3)-(0) فرانكفورت.. خسارة رفاق مرموش
السبت، 13 أبريل 2024 - 18:25
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إينتراخت فرانكفورت مع شتوتجارت في الجولة 29 من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويبدأ عمر مرموش في اللقاء أساسيا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 52: مرموش يمرر عرضية لفراس شايبي الذي أرسل عرضية أرضية لكن الحارس كان في الموعد قبل المهاجم وتصدى لفرصة تقليص الفارق.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 38: جووول الثاالث.. شتوتجارت والثالث من انفراد عن طريق جايمي ليفيلينج بعد بينية من أونداف.
ق 16: جووول الثااااني.. أونداف يستغل خطأ المدافع وينفرد ويسجل الهدف الثاني.
ق 12: جووول أوووول.. تقنية الفيديو تعلن عن صحة هدف شيرو جيوراسي الذي انفرد وسدد في الشباك.
بداية اللقاء
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