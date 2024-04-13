انتهت الدوري الألماني - شتوتجارت (3)-(0) فرانكفورت.. خسارة رفاق مرموش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إينتراخت فرانكفورت مع شتوتجارت في الجولة 29 من الدوري الألماني.

ويبدأ عمر مرموش في اللقاء أساسيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 52: مرموش يمرر عرضية لفراس شايبي الذي أرسل عرضية أرضية لكن الحارس كان في الموعد قبل المهاجم وتصدى لفرصة تقليص الفارق.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: جووول الثاالث.. شتوتجارت والثالث من انفراد عن طريق جايمي ليفيلينج بعد بينية من أونداف.

ق 16: جووول الثااااني.. أونداف يستغل خطأ المدافع وينفرد ويسجل الهدف الثاني.

ق 12: جووول أوووول.. تقنية الفيديو تعلن عن صحة هدف شيرو جيوراسي الذي انفرد وسدد في الشباك.

بداية اللقاء