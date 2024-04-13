هدية لـ برشلونة.. أتليتكو يضرب جيرونا بثلاثية

السبت، 13 أبريل 2024 - 17:59

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد - إنتر

قدم أتليتكو مدريد هدية إلى برشلونة بعدما حقق الفوز على جيرونا بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني.

ورفع أتليتكو مدريد رصيده إلى النقطة 61 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وتجمد رصيد جيرونا عند النقطة 65 في المركز الثالث.

ويظل برشلونة في المركز الثاني برصيد 67 نقطة وسيلعب بعد قليل ضد قادش ولديه فرصة لتوسعة الفارق مع جيرونا أكثر.

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ويأتي ريال مدريد في الصدارة برصيد 75 نقطة.

تقدم جيرونا مبكرا في الدقيقة 4 بهدف سجله نجمه أرتيم دوفبيك بمتابعة للكرة أمام المرمى.

قبل أن ينتفض أتليتكو مدريد ويسجل 3 أهداف متتالية.

وسجل أنطوان جريزمان هدف تعادل أتليتكو في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

ثم أضاف أنخيل كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 45+5 بضربة رأسية.

واختتم جريزمان ثلاثية أتليتكو مدريد في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

لتنتهي المباراة بفوز أتليتكو مدريد بثلاثية مقابل هدف.

أتليتكو مدريد جيرونا برشلونة الدوري الإسباني
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