تشكيل ريال مدريد – فينيسيوس ورودريجو على مقاعد البدلاء.. وخوسيلو يقود الهجوم ضد مايوركا
السبت، 13 أبريل 2024 - 17:51
كتب : FilGoal
احتفظ كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالثنائي البرازيلي لفريقه فينيسيوس جونيور ورودريجو على مقاعد البدلاء أمام ريال مايوركا.
خوسيلو ماتو
النادي : ريال مدريد
ويلعب ريال مدريد ضد مايوركا في الجولة 31 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام على ملعب سون مويكس.
ودفع أنشيلوتي بالمهاجم خوسيلو في تشكيل فريقه الأساسي، بجانب الثنائي براهيم دياز وجود بيلينجهام.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
المرمى: أندري لونين
الدفاع: لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير – فيرناندو ناتشو – فيرلاند ميندي
الوسط: فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – لوكا مودريتش
الهجوم: براهيم دياز – خوسيلو – جود بيلينجهام
ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، ويأتي مايوركا في المركز الـ15 برصيد 31 نقطة.
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