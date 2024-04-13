طرابزون يعلن تفاصيل إصابة تريزيجيه

أعلن أحمد بشير طبيب نادي طرابزون سبور تفاصيل إصابة محمود حسن "تريزيجيه".

وتعرض تريزيجيه للإصابة خلال مواجهة سيفاس سبور أمس الجمعة، وخرج بين شوطي اللقاء.

وقال طبيب تريزيجيه عبر موقع النادي الرسمي: "بعد خضوع تريزيجيه لفحص بالرنين المغناطيسي تم الكشف عن إصابته في العضلة الخلفية لقدمه اليسرى".

وأوضح "بدأ فريقنا الطبي علاج لاعبنا".

وخسر تريزيجيه مع فريقه مباراة سيفاس سبور في الجولة 32 من الدوري التركي بهدف دون رد.

ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 52 نقطة بفارق 32 نقطة عن جالاتاسراي المتصدر و30 نقطة عن فنربخشة الوصيف.

وخاض الدولي المصري الموسم الجاري 24 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 4 في جميع المسابقات.

وشارك تريزيجيه مع منتخب مصر في 2024 في7 مباريات بين ودية وكأس أمم إفريقيا.

ويتألق تريزيجيه مؤخرا بقميص فريقه حيث سجل 6 أهداف في آخر 8 مباريات بالدوري التركي.