أضاع فرصة الانقضاض على المركز الرابع.. توتنام يسقط أمام نيوكاسل برباعية

اكتسح نيوكاسل منافسه توتنام بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل رباعية نيوكاسل كل من أليكساندر إيزاك (2) وأنتوني جوردون وفابيان شار.

وانتقم نيوكاسل من هزيمة الدور الأول من سبرس برباعية دون رد.

وافتتح إيزاك أهداف المباراة في الدقيقة 30 بعد تسديدة من اللمسة الأولى عقب تمريرة جوردون.

وضاعف جوردون النتيجة في الدقيقة 32 بعد استغلاله خطأ فادح من مدافع توتنام عقب خسارة حياذته للكرة.

وعاد إيزاك ليسجل الهدف الثالث بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 51.

وأنهى شار أهداف نيوكاسل بعد رأسية من ركلة ركنية تولى جوردون لعبها ليكون بذلك صنع هدفين وسجل هدفا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة 50 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 60 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن أستون فيلا، كان الفوز سيجعله ينفرد بالمركز الرابع المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.