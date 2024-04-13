أضاع فرصة الانقضاض على المركز الرابع.. توتنام يسقط أمام نيوكاسل برباعية

السبت، 13 أبريل 2024 - 16:41

كتب : FilGoal

إيزاك وجوردن يحتفلان بالفوز العريض على توتنام

اكتسح نيوكاسل منافسه توتنام بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل رباعية نيوكاسل كل من أليكساندر إيزاك (2) وأنتوني جوردون وفابيان شار.

وانتقم نيوكاسل من هزيمة الدور الأول من سبرس برباعية دون رد.

أخبار متعلقة:
مانشستر يونايتد يحسم مصير جرينوود.. وموقف برشلونة باستوني: أريد البقاء في إنتر بسبب رجل مسن الكشف عن طاقم حكام الزمالك ودريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية إبراهيم نور الدين حكما لقمة الزمالك والأهلي

وافتتح إيزاك أهداف المباراة في الدقيقة 30 بعد تسديدة من اللمسة الأولى عقب تمريرة جوردون.

وضاعف جوردون النتيجة في الدقيقة 32 بعد استغلاله خطأ فادح من مدافع توتنام عقب خسارة حياذته للكرة.

وعاد إيزاك ليسجل الهدف الثالث بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 51.

وأنهى شار أهداف نيوكاسل بعد رأسية من ركلة ركنية تولى جوردون لعبها ليكون بذلك صنع هدفين وسجل هدفا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة 50 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 60 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن أستون فيلا، كان الفوز سيجعله ينفرد بالمركز الرابع المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

نيوكاسل توتنام الدوري الانجليزي
نرشح لكم
مباراة تفصلهم على رقم غائب منذ 103 عاما.. مانشستر سيتي يكتسح لوتون بخماسية هدية لـ برشلونة.. أتليتكو يضرب جيرونا بثلاثية تشكيل ريال مدريد – فينيسيوس ورودريجو على مقاعد البدلاء.. وخوسيلو يقود الهجوم ضد مايوركا تشكيل مانشستر يونايتد - لا تعديلات من تين هاج بحثا عن فوز غائب أمام بورنموث طرابزون يعلن تفاصيل إصابة تريزيجيه انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (5)-(1) لوتون.. فوز وصدارة مؤقتة تشكيل مانشستر سيتي – هالاند وألفاريز في الهجوم ضد لوتون تاون مانشستر يونايتد يحسم مصير جرينوود.. وموقف برشلونة
أخر الأخبار
مباراة تفصلهم على رقم غائب منذ 103 عاما.. مانشستر سيتي يكتسح لوتون بخماسية 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدية لـ برشلونة.. أتليتكو يضرب جيرونا بثلاثية 15 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد – فينيسيوس ورودريجو على مقاعد البدلاء.. وخوسيلو يقود الهجوم ضد مايوركا 23 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل مانشستر يونايتد - لا تعديلات من تين هاج بحثا عن فوز غائب أمام بورنموث 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طرابزون يعلن تفاصيل إصابة تريزيجيه 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - قرار من كولر لمحاربة الإرهاق قبل مواجهة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
أضاع فرصة الانقضاض على المركز الرابع.. توتنام يسقط أمام نيوكاسل برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
الكشف عن طاقم حكام الزمالك ودريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 3 مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس 4 خبر في الجول - الكشف عن موقف مروان عطية من مواجهة الزمالك