انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (5)-(1) لوتون.. فوز وصدارة مؤقتة

السبت، 13 أبريل 2024 - 15:53

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يواجه مانشستر سيتي منافسه لوتون تاون ضمن الجولة 33 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في ظل الصراع المحتدم على صدارة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن الوصيف والمتصدر ليفربول وأرسنال بالترتيب.

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ويأتي لوتون في المركز الـ 18 برصيد 25 نقطة ويعتبر أخر الهابطين لدوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

لمتابعة مباراة مانشستر سيتي امام لوتون تاون دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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انتهت

ق 90+3: جوووول الخامس.. دوكو يمرر وتصويبة قوية من جفارديول تسكن الشباك

ق 87: جوووول الراااابع.. دوكو يسجل بمجهود فردي رائع

ق 81: جووول روس باركلي يسجل هدف تقليص الفارق

ق 77: جول هالاند يسجل من علامة الجزاء

ق 75: ركلة جزاء يتحصل عليها دوكو

ق 66: العارضة تمنع تقليص الفارق من ودرو

ق 64: جووووول كوفاسيتش يسجل الثاني بتصويبة صاروخية على الطائر

ق58: تسديدة روبن دياش تمر بجوار القائم

ق55 ضغط هجومي من مانشستر سيتي بحثا عن تسجيل الهدف الثاني في شباك لوتون تاون

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق43 كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي يحصل على بطاقة صفراء

ق27 تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي عن طريق روبن دياش لكن تصدى لها حارس مرمى لوتون تاون بنجاح.

ق9 تسديدة قوية من جوسكو جفارديول لاعب مانشستر سيتي من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى.

ق 2 دايكي هاشيوكا مدافع لوتون تاون يسجل بالخطأ في مرماه

انطلاق المباراةـ

مانشستر سيتي لوتون تاون الدوري الإنحليزي
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