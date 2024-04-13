كرة طائرة – رفع الإيقاف عن زينة العلمي وتغريمها 50 ألف جنيه

السبت، 13 أبريل 2024 - 15:41

كتب : محمد سمير

زينة العلمي - منتخب مصر سيدات الكرة الطائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر رفع الإيقاف عن زينة العلمي لاعبة الأهلي بعد إيقافها الفترة الماضية لما بدر منها تجاه عماد نوار المدير الفني لمنتخب السيدات.

ونشبت أزمة كبيرة بين اللاعبة ونوار بعد استبعادها من قائمة المنتخب في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في العاصمة الغانية أكرا في شهر مارس الماضي.

وأوضح الاتحاد المصري للطائرة أن إيقاف اللاعبة مع المنتخبات القومية يظل ساريا، مع توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه تسدد قبل يوم 17 أبريل الجاري.

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وخضعت اللاعبة في الأيام الماضية للتحقيق أمام المستشار القانوني للاتحاد المصري للكرة الطائرة إذ قدمت اللاعبة اعتذارها يوم 8 أبريل الجاري.

وقرر الاتحاد الاكتفاء بمدة إيقاف اللاعبة التي بلغت شهرا ليتم رفع الإيقاف عنها وتعود للمشاركة مع الأهلي.

يذكر أن فريق الأهلي لسيدات الكرة الطائرة إلى نهائي كأس مصر بالفوز على وادي دجلة 3-0.

وفاز الأهلي بنتائج 25-23 و25-12 و25-14 في الأشواط.

وبذلك يتأهل الأهلي لملاقاة الشمس في المباراة النهائية.

وتأهل الشمس بالفوز على الزمالك حامل اللقب بنتيجة 3-2 في نصف النهائي.

وتُلعب المباراة النهائية اليوم السبت في الثامنة مساء.

ويُقام نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة وليس بنظام Best of 3 كما جرت العادة في الموسم السابق وببطولة الدوري خلال الموسم الحالي.

وتوجت سيدات الأهلي بلقب الدوري بالفوز على الزمالك في سلسلة النهائي best of 3.

وفاز الأهلي بالمباراة الأولى 3-0، ورد الزمالك بالفوز في المباراة الثانية بنفس النتيجة، ثم حسمها الأهلي في الثالثة بنفس النتيجة أيضا.

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