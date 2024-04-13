مانشستر يونايتد يحسم مصير جرينوود.. وموقف برشلونة

اتخذ نادي مانشستر يونايتد قرارا بشأن مستقبل لاعبه ماسون جرينوود المعار إلى خيتافي بحسب تقارير إسبانية.

ويلعب جرينوود في صفوف خيتافي حتى نهاية الموسم الحالي معارا من مانشستر يونايتد.

وبحسب شبكة ESPN الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد قرر بيع عقد المهاجم الإنجليزي عقب نهاية إعارته للنادي الإسباني بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا للشبكة ذاتها فإن برشلونة وأتليتكو مدريد لديهما الاهتمام للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ22 عاما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح التقرير ذاته أن رغبة برشلونة في التعاقد مع جرينوود الآن ليست كما كانت من قبل، أولويات أخرى في الصيف القادم خاصة مع المشاكل المالية التي يمر بها النادي.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتك" في وقت سابق أن نادي مانشستر يونايتد قرر تمديد تعاقد جرينوود لمدة موسم واحد فقط لينتهي في صيف 2026.

وكان تعاقد جرينوود ينتهي بنهاية الموسم المقبل وقرر النادي الإنجليزي تجديد تعاقده لحين الاستقرار على مستقبله وهل سيعود للشياطين الحمر مرة أخرى أم سيتم بيعه بشكل نهائي إلى خيتافي.

جرينوود البالغ من العمر 22 عاما رحل عن مانشستر يونايتد بداية الموسم الحالي بعد الأزمة الكبيرة الذي تعرض لها.

وتم إيقاف جرينوود عن اللعب لأكثر من عام بعدما اتهم في قضية اغتصاب قبل أن يحصل على براءة في القضية.

لكن مانشستر يونايتد أعلن الاتفاق مع اللاعب على الرحيل، ولذلك انضم لصفوف خيتافي على سبيل الإعارة.

ومع خيتافي لعب جرينوود 28 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 آخرين.