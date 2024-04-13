كرة طائرة - الأهلي يكرم نجومه القدامي.. ويدعو وزير الرياضة لافتتاح بطولة إفريقيا

قررت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة "رجال" برئاسة محمد الدماطي، تكريم نجوم الأهلي القدامى على هامش مباريات البطولة.

واستقرت اللجنة على أن يتم تكريم 10 من نجوم الطائرة قبل انطلاق كل مباراة من مباريات الفريق بالبطولة.

وتنطلق بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في الفترة من 12-24 أبريل الجاري، وتقام على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

يأتي هذا تقديرًا لعطاء هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للنادي على مدار سنوات طويلة، وساهموا في كتابة تاريخ بطولات الأهلي في الكرة الطائرة.

كما وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الدعوة إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لحضور حفل افتتاح البطولة الإفريقية للكرة الطائرة.

ويستضيف النادي الأهلي بطولة إفريقيا للأندية فئة الرجال والتي تنطلق غدا الأحد، وتستمر حتى يوم 24 أبريل الجاري بمشاركة 27 ناديا.