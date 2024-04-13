باستوني: أريد البقاء في إنتر بسبب رجل مسن

شدد أليساندرو باستوني لاعب إنتر ميلان أنه يريد البقاء مع الفريق بسبب رجل مسن.

أليساندرو باستوني النادي : إنتر إنتر

ويمتد عقد باستوني الذي نال إعجاب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مع إنتر ميلان حتى صيف 2028

وقال المدافع الإيطالي لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "أرى مستقبلي في إنتر، الشعور الذي لدي هنا خاص جدا".

وأضاف "أريد البقاء لأن في كل مباراة في جيوزيبي مياتزا –ملعب إنتر- تمر الحافلة بمبنى سكني حيث أرى دائما رجلا مسنا يلوح بعلم إنتر".

وأكمل "هذا الرجل دائما هناك في كل وقت، لذلك ألعب من أجل هذه العواطف".

وأنهى حديثه قائلا: "أود أن أرتدي شارة قيادة إنتر يوما ما، إذ لا يوجد أي شيء يمنعني من ذلك".

ويتصدر النيراتزوري جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 82 نقطة، ويأتي خلفه ميلان بـ68 نقطة.

وتوجد فرصة لإنتر ضد ميلان في دربي الغضب في الجولة 33 أي بعد المقبلة في حسم التتويج بلقب الدوري الإيطالي في حال الفوز على الروسونيري وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل أن يحسم أي فريق منهما بطولة الدوري ضد الآخر في دربي الغضب.

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