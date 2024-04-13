كرة يد - تدريبات مكثفة لسيدات الأهلي استعدادا لبطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية

يخوض فريق سيدات يد الأهلي تدريباته اليوم السبت، في مدينة وهران الجزائرية، على فترتين صباحًا ومساء، استعدادا لبطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية.

وعقد محمد عادل المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي اجتماعا هاما مع الجهاز المعاون، في إطار استعدادات بعثة الفريق المتواجدة حاليا في الجزائر لخوض بطولتي السوبر الافريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

وبدأ برنامج الفريق بتناول وجبة الإفطار صباح اليوم، قبل التوجه لخوض المران الصباحي في مدينة وهران.

وخاض الفريق التدريب الصباحي اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الجزائر (العاشرة بتوقيت القاهرة)، بينما سيكون المران المسائي في الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر (الثالثة بتوقيت القاهرة).

وتضم بعثة سيدات اليد كلا من:

منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا

دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد

شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر.