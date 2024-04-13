أرتيتا: التفكير في الفوز بالدوري بالوقت الحالي غير عادل

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن التفكير بالفوز ببطولة الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي أمر غير عادل خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه أستون فيلا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "لم يكن علي إقناع كاي هافيرتز للعب في الهجوم، في أول محادثة أجريتها معه أخبرته عن فكرتي وكيف يمكنه التأثير على الفريق، لديه القدرة على التكيف".

وأضاف "في بعض الأحيان الأمر يتعلق بمن يحيط به في الفريق وليس المركز الذي يشغله في الملعب".

وأكمل "لن أقول إن هافيرتز يشعر بالراحة أكثر في مركز الهجوم، لأن كان لديه نفس الشعور عندما لعب كلاعب وسط".

وتابع "جابرييل جيسوس يشعر بآلام ومع ذلك يلعب، أرى في عينيه أنه مستعد لإحداث تأثير، هو يحب المنافسة وقدم مستوى رائعا، من الصعب جدا اللعب بدون آلام عندما تخوض مباراة كل 3 أيام".

وأنهى حديثه قائلا: "ليس من العدل التفكير في الفوز بالدوري بالفعل، أفكر في ما يتعين علينا القيام به للتغلب على الخصم التالي".

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة بالتساوي مع ليفربول الوصيف وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثالث.

ويأتي أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.