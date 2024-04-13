أرتيتا: التفكير في الفوز بالدوري بالوقت الحالي غير عادل

السبت، 13 أبريل 2024 - 13:18

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن التفكير بالفوز ببطولة الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي أمر غير عادل خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه أستون فيلا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "لم يكن علي إقناع كاي هافيرتز للعب في الهجوم، في أول محادثة أجريتها معه أخبرته عن فكرتي وكيف يمكنه التأثير على الفريق، لديه القدرة على التكيف".

أخبار متعلقة:
تشافي: علينا الحفاظ على أراوخو قائمة برشلونة – ظهور أول لمدافع سنغالي وغياب ثلاثي قبل مباراة قادش تين هاج: المدرب مثل الوزير.. ونعمل على خطط مع الكشافة جوارديولا: هالاند يساعدنا في التهديف بهذه الطريقة.. ونفتقد جريليش

وأضاف "في بعض الأحيان الأمر يتعلق بمن يحيط به في الفريق وليس المركز الذي يشغله في الملعب".

وأكمل "لن أقول إن هافيرتز يشعر بالراحة أكثر في مركز الهجوم، لأن كان لديه نفس الشعور عندما لعب كلاعب وسط".

وتابع "جابرييل جيسوس يشعر بآلام ومع ذلك يلعب، أرى في عينيه أنه مستعد لإحداث تأثير، هو يحب المنافسة وقدم مستوى رائعا، من الصعب جدا اللعب بدون آلام عندما تخوض مباراة كل 3 أيام".

وأنهى حديثه قائلا: "ليس من العدل التفكير في الفوز بالدوري بالفعل، أفكر في ما يتعين علينا القيام به للتغلب على الخصم التالي".

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة بالتساوي مع ليفربول الوصيف وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثالث.

ويأتي أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
باستوني: أريد البقاء في إنتر بسبب رجل مسن تشافي: علينا الحفاظ على أراوخو تين هاج: المدرب مثل الوزير.. ونعمل على خطط مع الكشافة جوارديولا: هالاند يساعدنا في التهديف بهذه الطريقة.. ونفتقد جريليش مواعيد مباريات اليوم 13 أبريل.. مرموش وريال مدريد وبرشلونة ومباريات نارية في الدوري الإنجليزي "لا أريد مليون يورو بعد الآن".. نجم لاتسيو يعلن رحيله بسبب المال ليكيب: برشلونة مهدد بالحرمان من الجماهير بسبب الفاشية آس: ناتشو يدرس الرحيل بعد غضبه من عدم إشراكه ضد سيتي
أخر الأخبار
كرة طائرة - الأهلي يكرم نجومه القدامي.. ويدعو وزير الرياضة لافتتاح بطولة إفريقيا 7 دقيقة | رياضات أخرى
باستوني: أريد البقاء في إنتر بسبب رجل مسن 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - تدريبات مكثفة لسيدات الأهلي استعدادا لبطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية 27 دقيقة | كرة يد
أرتيتا: التفكير في الفوز بالدوري بالوقت الحالي غير عادل 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - غرفة عمليات في الأهلي لحل أزمات بطولة إفريقيا ساعة | كرة طائرة
تشافي: علينا الحفاظ على أراوخو ساعة | الدوري الإسباني
قائمة برشلونة – ظهور أول لمدافع سنغالي وغياب ثلاثي قبل مباراة قادش ساعة | الدوري الإسباني
تين هاج: المدرب مثل الوزير.. ونعمل على خطط مع الكشافة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس 3 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 4 الذهاب عصرا.. مازيمبي يعلن موعد مواجهتي الأهلي في أبطال إفريقيا