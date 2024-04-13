كرة طائرة - غرفة عمليات في الأهلي لحل أزمات بطولة إفريقيا

شدد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، ومدير بطولة إفريقيا للكرة الطائرة "رجال" على أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة، حرصت على متابعة كل ما يتعلق بوصول الفرق قبل ساعات من انطلاق البطولة.

ويستضيف النادي الأهلي النسخة المقبلة من بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة فئة الرجال والتي تنطلق غدا الأحد.

وأضاف مدير البطولة أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة طول أيام البطولة لحل أي مشاكل أو عقبات تواجه الفرق والوفود المشاركة، وذلك من أجل توفير الأجواء المناسبة والتركيز في الأمور الفنية.

وأوضح العوضي أن هناك ترتيبات عديدة تم الانتهاء منها، بما يضمن خروج البطولة بصورة مشرفة تليق باسم الأهلي.

وأشار العوضي إلى أن الوفود المشاركة في البطولة أشادت بحسن الاستقبال وسرعة إنهاء إجراءات الوصول والانتقال إلى الفنادق، وتحديد ملاعب التدريب.

وتنطلق بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال غدًا الأحد، وتقام منافساتها على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

في المقابل يختتم فريق الأهلي اليوم السبت تدريباته، استعدادًا لخوض منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، التي يستضيفها النادي على مدار الأيام القادمة.

ويعقد الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد لمباراة الافتتاح التي تقام مساء غد الأحد.

ووضع مونوز مع أعضاء طاقمه المعاون برنامج إعداد خاصًّا، يتضمن الأحمال البدنية المناسبة والنواحي الفنية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب من أجل المنافسة على اللقب.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد تغلب على الزمالك وتوج بلقب بطولة الدوري، بعدما فاز في وقت سابق بلقب بطولة السوبر.