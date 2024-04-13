تشافي: علينا الحفاظ على أراوخو

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة أن يجب على ناديه الحفاظ على رونالد أراوخو مدافع الفريق وعدم بيعه.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه قادش في المباراة التي ستجمعهما اليوم السبت في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدير الفني الإسباني للصحفيين: "يجب على برشلونة الحفاظ على أراوخو، وأنا متأكد من حدوث ذلك بنسبة 100%".

وأتم "هو لاعب أساسي في برشلونة، أنه مهم جدا بالنسبة لنا، ولا أراه ينضم إلى أي فريق آخر".

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية من قبل عن اقتراب أراوخومن تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

أراوخو يعد أحد أعمدة برشلونة الرئيسية في الجيل الحالي من اللاعبين والتفريط فيه أمر غي مطروح من برشلونة.

خوان لابورتا رئيس برشلونة يتواصل بشخص شخصي مع أراوخو للتفاوض معه حول العقد الجديد وفقا لموندو ديبورتيفو.

الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة كان قد رفض عرضا مقابل 90 مليون يورو من بايرن ميونيخ خلال شهر يناير الماضي للتعاقد مع أراوخو.

أراوخو كان قد تحدث عن تمديد العقد عقب مواجهة نابولي قائلا: "وقال أراوخو في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "مستقبلي يعتمد على النادي، الجميع يعرفون إنني سعيد في برشلونة وممتن لتشافي".

المداقع الأوروجوياني انضم لبرشلونة في 2018 قادما من بوستون ريفير.

ويلعب أراوخو مع الفريق الأول لبرشلونة منذ عام 2020.

في عام 2022 وقع أراوخو على عقد جديد مع برشلونة حتى عام 2026 وتم وضع شرط جزائي فيه مقابل مليار يورو.

ويحتل برشلونة المركزالثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة ويبتعد عن ريال مدريد المتصدر بفارق 8 نقاط.

ويأتي قادش في المركز الـ18 برصيد 25 نقطة، ويعتبر أخر الهابطين لدوري الدرجة الثانية.