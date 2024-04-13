قائمة برشلونة – ظهور أول لمدافع سنغالي وغياب ثلاثي قبل مباراة قادش

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة عن قائمة فريقه من أجل مباراة قادش.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه قادش في المباراة التي ستجمعهما اليوم السبت في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد أول للمدافع السنغالي ميكا فاي والذي تحدث عنه تشافي وقال خلال المؤتمر الصحفي إنه ربما سيشارك لأول مرة مع الفريق ضد قادش.

ويغيب روبرت ليفاندوفسكي وجواو كانسيلو وإنييجو مارتينيز من القائمة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – إنياكي بينيا -أندر استرالاجا

خط الدفاع: رونالد أراوخو – ماركوس ألونسو – جول كوندي – باو كوبارسي - هيكتور فورت – مارك كاسادو – ميكا فاي

خط الوسط: سيرجيو روبرتو – فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – بيدري – فيرمين لوبيز – أندرياس كريستينسن – أوريول روميو

خط الهجوم: جواو فيليكس – رافينيا – فيتور روكي – لامين جمال – مارك جويو – فيران توريس

ويحتل برشلونة المركزالثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة ويبتعد عن ريال مدريد المتصدر بفارق 8 نقاط..

ويأتي قادش في المركز الـ18 برصيد 25 نقطة، ويعتبر أخر الهابطين لدوري الدرجة الثانية.