مواعيد مباريات اليوم 13 أبريل.. مرموش وريال مدريد وبرشلونة ومباريات نارية في الدوري الإنجليزي

السبت، 13 أبريل 2024 - 11:30

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

يشهد اليوم الموافق السبت 13 أبريل 2014 العديد من المباريات في مختلف الدوريات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري الإنجليزي

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مانشستر يونايتد × بورنموث.. في تمام الساعة السادسة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

مانشستر سيتي × لوتون تاون.. في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × توتنام.. في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

قادش × برشلونة.. في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة بي إن سبورس 1.

ريال مايوركا × ريال مدريد.. في تمام الساعة السادسة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

أتليتكومدريد × جيرونا.. في تمام الساعة الثانية ظهرا على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

تورينو × يوفنتوس.. في تمام الساعة السادسة مساء على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني

شتوتجارت × آينتراخت فرانكفورت.. في تمام الساعة السادسة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 5.

بايرن ميونيخ × كولن.. في تمام الساعة الثالثة ونصف على قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري الإنجليزي - الدرجة الأولى

إبسويتش تاون × ميدلسبره.. في تمام الساعة الرابعة عصرا.

مرموش مواعيد مباريات اليوم الدوري الإنجليزي
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