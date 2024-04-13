مواعيد مباريات اليوم 13 أبريل.. مرموش وريال مدريد وبرشلونة ومباريات نارية في الدوري الإنجليزي
السبت، 13 أبريل 2024 - 11:30
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الموافق السبت 13 أبريل 2014 العديد من المباريات في مختلف الدوريات.
لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد × بورنموث.. في تمام الساعة السادسة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 2.
مانشستر سيتي × لوتون تاون.. في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة بي إن سبورتس 1.
نيوكاسل × توتنام.. في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا على قناة بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
قادش × برشلونة.. في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة بي إن سبورس 1.
ريال مايوركا × ريال مدريد.. في تمام الساعة السادسة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 1.
أتليتكومدريد × جيرونا.. في تمام الساعة الثانية ظهرا على قناة بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
تورينو × يوفنتوس.. في تمام الساعة السادسة مساء على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري الألماني
شتوتجارت × آينتراخت فرانكفورت.. في تمام الساعة السادسة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 5.
بايرن ميونيخ × كولن.. في تمام الساعة الثالثة ونصف على قناة بي إن سبورتس 5.
الدوري الإنجليزي - الدرجة الأولى
إبسويتش تاون × ميدلسبره.. في تمام الساعة الرابعة عصرا.