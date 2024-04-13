مواعيد مباريات اليوم 13 أبريل.. مرموش وريال مدريد وبرشلونة ومباريات نارية في الدوري الإنجليزي

يشهد اليوم الموافق السبت 13 أبريل 2014 العديد من المباريات في مختلف الدوريات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × بورنموث.. في تمام الساعة السادسة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

مانشستر سيتي × لوتون تاون.. في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × توتنام.. في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

قادش × برشلونة.. في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة بي إن سبورس 1.

ريال مايوركا × ريال مدريد.. في تمام الساعة السادسة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

أتليتكومدريد × جيرونا.. في تمام الساعة الثانية ظهرا على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

تورينو × يوفنتوس.. في تمام الساعة السادسة مساء على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني

شتوتجارت × آينتراخت فرانكفورت.. في تمام الساعة السادسة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 5.

بايرن ميونيخ × كولن.. في تمام الساعة الثالثة ونصف على قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري الإنجليزي - الدرجة الأولى

إبسويتش تاون × ميدلسبره.. في تمام الساعة الرابعة عصرا.