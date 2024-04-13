"لا أريد مليون يورو بعد الآن".. نجم لاتسيو يعلن رحيله بسبب المال

السبت، 13 أبريل 2024 - 00:16

كتب : FilGoal

لويس ألبرتو - لاتسيو

أعلن لويس ألبيرتو نجم لاتسيو رحيله من ناديه نهاية الموسم الجاري بسبب قلة راتبه السنوي.

وفاز لاتسيو على منافسه ساليرنيتانا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ32 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال لاعب الوسط الإسباني لشبكة DAZN عقب المباراة: "سأرحل من لاتسيو، لقد انتهى كل شيء، طلبت بالفعل فسخ عقدي والانفصال".

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وأتم "لا أريد أن أتقاضى مليون يورو سنويا من لاتسيو بعد الآن، حان وقت رحيلي من النادي".

ووفقا للاعب فأنه طلب فسخ عقده والرحيل بالرغم من امتداده حتى عام 2027.

وصنع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما هدفا لزميله فيليبي أندرسون في مباراة ساليرنيتانا الذي شدد فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورت بأنه سيرحل إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب انتهاء عقده.

وتعاقد لاتسيو مع ألبيرتو من ليفربول في 2016 مقابل 4 ملايين يورو وتألق بشدة طوال الـ8 أعوام مع نسور العاصمة.

ودخل ألبيرتو في مشادة مع كلاوديو لوتيتو مالك النادي من قبل المال أيضا، إذ احتفل لوتيتو بشراء طائرة خاصة للنادي وعلق ألبيرتو وقتها قائلا: "رأيت الطائرة، علينا دفع ثمنها، لاتسيو يشتري أشياء لكن لا يدفع لنا كلاعبين".

وكان تعليق اللاعب عقب خفض رواتب اللاعبين من قبل النادي بسبب جائحة كورونا.

وبالتالي ليست المرة الأولى التي يقدم ألبيرتو اعتراضه بسبب المال في لاتسيو ولكن يبدو الأمر الآن أكثر حسما من قبل وعزمه على الرحيل.

وارتفع رصيد لاتسيو تحت قيادة إيجور تودو للنقطة 49 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتجمد رصيد ساليرنيتانا عند النقطة 15 متذيلا الجدول.

لويس ألبيرتو لاتسيو الدوري الإيطالي
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