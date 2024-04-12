كرة صالات – منتخب مصر يهزم ليبيا في افتتاح كأس أمم إفريقيا

سحق منتخب مصر منافسه ليبيا بأربعة أهداف دون رد في أولى مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا لكرة الصالات.

ولعب منتخب مصر بتشكيل مكون من جمال عبد الناصر، وعلاء عيسى وعصام علاء وخالد مارادونا وعبد الرحمن عيد.

ويتواجد منتخب الفراعنة في المجموعة الثانية رفقة كل من ليبيا وناميبيا وموريتانيا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه ناميبيا يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتوج منتخب مصر بالبطولة 3 مرات من قبل، ويأتي منتخب المغرب في المرتبة الثانية بالتتويج بها مرتين.

وتمكن منتخب المغرب من الفوز بها في آخر نسختين وهما 2016 و2020.

ويأتي منتخب المغرب في المجموعة الأولى رفقة أنجولا وغانا وزامبيا، وانتصر على أنجولا 5-2 في أول مباراة في دور المجموعات.

بطولة كأس الأمم الإفريقية تؤهل إلى كأس العالم لكرة الصالات 2024 في أوزباكستان من 14 سبتمبر حتى 6 أكتوبر.