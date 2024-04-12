ليكيب: برشلونة مهدد بالحرمان من الجماهير بسبب الفاشية

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيقا بسبب ما بدر من جمهور برشلونة في مباراة باريس سان جيرمان في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن التحقيق جاء بعد القبض على شخصين من جماهير النادي الكتالوني قاموا بحركة تحية النازيين على ملعب حديقة الأمراء معقل نادي العاصمة الفرنسية.

وليس هذا فحسب، لكن أيضا العقوبات قد تطول برشلونة بسبب إشعال الألعاب النارية في ملعب حديقة الأمراء.

ووفقا للصحيفة فإن برشلونة يواجه خطر منع حضور جماهيره خارج ملعبه وذلك في حالة التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس ذات الأذنين.

وفاز برشلونة على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد العودة في النتيجة.

وتقدم الفريق الكتالوني في البداية عن طريق رافينيا ثم تأخر بهدفين من عثمان ديمبيلي وفيتينيا، وعاد بارسا مرة أخرى بهدفي رافينيا وأندرياس كريستينسن.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في إسبانيا.

وقبلها سيواجه برشلونة غريمه قادش السبت المقبل في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 67 نقطة ويبتعد عن ريال مدريد المتصدر بفارق 8 نقاط.