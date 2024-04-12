كرة طائرة - سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر بالفوز على وادي دجلة

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 22:17

كتب : محمد سمير

تتويج سيدات الأهلي بـ لقب كأس السوبر كرة طائرة

تأهل فريق الأهلي لسيدات الكرة الطائرة إلى نهائي كأس مصر بالفوز على وادي دجلة 3-0.

وفاز الأهلي بنتائج 25-23 و25-12 و25-14 في الأشواط.

وبذلك يتأهل الأهلي لملاقاة الشمس في المباراة النهائية.

وتأهل الشمس بالفوز على الزمالك حامل اللقب بنتيجة 3-2 في نصف النهائي.

وتُلعب المباراة النهائية غدا السبت في الثامنة مساء.

ويُقام نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة وليس بنظام Best of 3 كما جرت العادة في الموسم السابق وببطولة الدوري خلال الموسم الحالي.

وتوجت سيدات الأهلي بلقب الدوري بالفوز على الزمالك في سلسلة النهائي best of 3.

وفاز الأهلي بالمباراة الأولى 3-0، ورد الزمالك بالفوز في المباراة الثانية بنفس النتيجة، ثم حسمها الأهلي في الثالثة بنفس النتيجة أيضا.

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